Haberler

Abdullah Avcı'nın Ekibinden 5 Teknik Direktör Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılarından 5'i, Türk futbolunun çeşitli liglerinde teknik direktörlük yapmaya devam ediyor. Okan Buruk, Erol Bulut gibi isimler, önemli görevler üstlenirken, Egemen Korkmaz Türkiye Ümit Milli Takımı'nın başında.

ESKİ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yıllarca birlikte çalıştığı isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli görevler üstlenmeye devam ediyor. Avcı'nın eski yardımcılarından dört isim 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yaparken, biri de Türkiye Ümit Milli Takımı'nın başında yer alıyor.

Son yıllarda Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde görev almış isimlerden; Okan Buruk, Recep Uçar, Orhan Ak, Erol Bulut ve Egemen Korkmaz kariyerlerini bugün Türk futbolunun farklı takımlarında teknik direktör olarak sürdürüyor. Galatasaray'ın başında Okan Buruk ligde üst üste şampiyonluklar yaşarken; Erol Bulut Cardiff City'deki İngiltere deneyiminin ardından Hesap.com Antalyaspor'la Süper Lig'e geri döndü. Uzun yıllardır Süper Lig'de farklı kulüpleri çalıştıran Recep Uçar kariyerine Konyaspor'un başında devam ederken, Orhan Ak da ikas Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Avcı'nın bir diğer eski yardımcısı Egemen Korkmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor. Böylece Avcı'nın ekibinden çıkan toplam 5 isim, biri milli takım olmak üzere aktif olarak teknik direktörlük yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.