Abdullah Avcı: Kopenhag'ı elemek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kopenhag'ı eleyip gruplarda kendimize yer bulmak istiyoruz" dedi. Eski takımına karşı oynayacak olan Danimarkalı oyuncu Cornelius da "Benim için Kopenhag ile karşılaşmak çok özel bir durum" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, Parken Stadyumu'nda yapılacak idman öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FC Kopenhag'ın son 5 maçta yaşadığı kayıpları değerlendirmesi istenen Cornelius, "Kopenhag, lige kötü bir başlangıç yaptı. Bu iki maçı da kazanmayı bekliyoruz. Zor olacak ancak alabiliriz. Gol atınca tabi sevineceğim ama formamı çıkarmam ve kızdıracak bir hareket yapmam" dedi.