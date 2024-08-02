Üye Girişi
Haberler

Abdullah Avcı: İki maçı da gol yemeden kazanmak önemliydi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Lig 2. Ön Eleme rövanş maçında Ruzemberok'u 1-0 mağlup ederek turu geçen Trabzonspor'un iki maçta da gol yemeden kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

- Abdullah Avcı, "İki maçı da gol yemeden kazanmak önemliydi"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iki maçta da gol yemeden kazanmanın onemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Lig 2. Ön Eleme rövanş maçında sahasında Ruzemberok'u 1-0 mağlup ederek turu geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk maçı 2-0 kazandıklarını belirterek, "Topa sahip olan takım bizdik. Çözüm noktalarını üretmeye çalıştık. Final paslarına kadar sahayı iyi kullandık. Bugün futbolda artık bir tane koşu yetmiyor. Yardımcı koşular gerekiyor. Alan açmalar çok önemli. Bazı pozisyonları sonuçlandıramadık. Rakip pozisyon bulduğunda kaptanımız yine 0-0 bir tane pozisyon çıkardı. İkinci yarıya dengeli bir oyunla başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Doğru zamanda da golü bulduk. İki maçı gol yemeden kazanmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

Taraftarların önemli bir destek verdiğini belirten Avcı, "Geçen sezonun son aylarında beraber olamadık. Bugün yeni transferlerimizle beraber harika bir destek veriyorlar. Yeni transferlerimize hep destek hem de alkışlıyorlar. Yeni oyuncularımızn hepsi doğru mesajlar veriyor. Eksiklerin tamamlanmasıyla beraber daha hızlı daha agresif bir topa sahip olma anlamında bu galibiyetlerin ne kadar değerli olduğu sonraki maçlarda daha iyi anlayacağız. Oynayan oyuncularımız ve sonradan giren oyuncularımızın enerjileri de çok iyi de. Bu turu geçmek çok önemliydi. Önümüzdeki haftada turu geçmek için en iyi şekilde hazırlanacağız. Umarım bunu gerçekleştiririz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Trabzon Spor Güncel Haberler

Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah'tan gece yarısı İsrail'e yoğun füze saldırısı

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Bakmadan Geçme

Özkan Baltacı kimdir? Özkan Baltacı kaç yaşında, nereli, branşı ne? YKS üniversite tercih son gün ne zaman 2024? SAAT KAÇTA? YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Buse Savaşkan kimdir? Buse Savaşkan kaç yaşında, nereli, branşı ne? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli, branşı ne? Şimal Yılmaz kimdir? Şimal Yılmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne? 2-3 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 2-3 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Askerlik ne zaman açıklanacak, Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2-3 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! 2-3 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 2-3 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Busenaz Sürmeneli ile Imane Khelif rakip olabilir mi, eşleşebilir mi? Imane Khelif Busenaz Sürmeneli maçı ne zaman?
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title