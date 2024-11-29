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Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Anlaşma noktasına gelmiştik

Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Anlaşma noktasına gelmiştik
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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik. Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu" dedi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Mehmet Demirkol'a açıklamalarda bulundu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Avcı, Fenerbahçe ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA NOKTASINA GELMİŞTİK"

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'den aldığı tekliflere değinen Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra İsmail Kartal gelmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelmiştik" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLAMADIK"

Mehmet Demirkol'un "Seni Fenerbahçe teknik direktörü olduğun için kutladığımı hatırlıyorum" sözlerine yanıt veren Avcı, "Bir sunum yaptım ama ne yazık ki sosyal medyada benim asla söylemediğim ve kaydı olmayan şeyler gündem oldu. Sonrasında Fenerbahçe işi bozuldu. Fenerbahçe teknik direktörü olamadık yani" dedi.

"DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Geçtiğimiz sezon bu teklife hazırlıklı olduğunu söyleyen Avcı, "Fenerbahçe'den bir teklif bekliyordum ve o yüzden hazırlıklıydım. Önceki senelerde de görüşmüştük ama geçtiğimiz sezon yaptığım sunumdan sonra anlaşma aşamasına gelmiştik. Sonra iş bozuldu" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasar Unal:

İstemez. Senden bize tk. dr. olmaz. İyi ki olmamışsın.

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Haber YorumlarıHakan Özdemir:

Olamazsın zaten kaşmer

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Haber YorumlarıYunus Akcan:

İyi ki bişeyler olmuş. Senden teknik direktör falan olmaz. Balonsun sen sadece. Şişiyosun en ufak bir şeyde de patlıyosu

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