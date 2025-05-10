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Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor'a Gol Atarak Sezonun 5. Golünü Kaydetti

Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor'a Gol Atarak Sezonun 5. Golünü Kaydetti
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Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki 5. golünü kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında gelen gol, galibiyeti de getirdi.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçıyla bu sezonki 5. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında Gabriel Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Abdülkerim'in toplamda da 5. golünü attı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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