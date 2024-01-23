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Abdülkerim Bardakcı'nın dönüşü beklenenden uzun sürebilir! İşte kaçıracağı maçlar

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Galatasaray'a Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Milli stoper, 2 hafta takımdan uzak kalabilir. Cezalı duruma düştüğü için İstanbulspor maçını kaçıracak olan Bardakcı, Gaziantep maçında da sakatlığı nedeniyle sahada olmayabilir.

Trabzonspor maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Abdülkerim Bardakcı, kulübede gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Milli stoper 2 maç kaçırabilir.

2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ciddi olabileceği ve 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Cezası nedeniyle İstanbulspor maçında oynayamayacak Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep mücadelesinde de sahada olmayabilir.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Futbol Spor Haberler

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