Sinan Engin'den baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim'e saç tavsiyesi

Şiddetli baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı için Sinan Engin'den çarpıcı bir yorum geldi. Engin, "Saçına çok jöle sürüyor, ondan olabilir. Çok sürme oğlum jöleyi" dedi.

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistanmaçlarının aday kadrosundan şiddetli baş ağrısı şikayeti sebebiyle çıkarılmıştı. Yaşananların ardından Beyaz Futbol'daki programda Sinan Engin, "Fazla jöle sürüyor, ondan olabilir" şeklinde bir yorumda bulundu.

"ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDEN BAŞ AĞRISI"

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" ifadeleri yer almıştı.

KARABAĞ MAÇININ KADROSUNDA

A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Abdülkerim, pazar günü Galatasaray'ın Azerbaycan'da Karabağ ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Stefan Kuntz, "Bize 2 haftalık bir tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bunu uyguladık" açıklamasını yapmış ve Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den, "Milli Takım kadrosundaki oyuncunun durumu oradaki sağlık ekibinin inisiyatifindedir. Biz bür müdahalede bulunmadık, oyuncumuz ayrılmak istemedi" cevabını verdi.

"ÇOK FAZLA JÖLE SÜRME OĞLUM"

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Abdülkerim'in baş ağrısıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Engin, "Biraz fazla jöle sürüyor. Sahaya çıkarken de bunlar full jöleli. Apo bak oğlum fazla jöle sürme, o da yapabilir" dedi.