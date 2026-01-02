Haberler

Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Güncelleme:
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzalamak için çalışmalara başladı. Bardakcı, 2022'den bu yana sarı-kırmızılı formayla 149 maçta 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı ile ocak ayında yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

2022'DEN BU YANA 149 MAÇTA 22 SKOR KATKISI

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı forma altında istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Tecrübeli savunmacı, Galatasaray kariyerinde 149 maçta 15 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray ile mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2027'de sona ereceği ifade edilirken, kulübün buna rağmen kaptanıyla yeni bir kontrat için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

MİLLİ TAKIMIN DA VAZGEÇİLMEZİ

A Milli Futbol Takımı'nda da 24 kez görev alan Abdülkerim, savunmadaki liderliği ve tecrübesiyle hem kulüp hem milli takım düzeyinde önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor.

