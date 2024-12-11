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Abdülkerim Bardakcı: 'Hedeflerimiz Bitmedi, Başaracağız!'

Abdülkerim Bardakcı: 'Hedeflerimiz Bitmedi, Başaracağız!'
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Galatasaray defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, takımın hedeflerine ulaşacağına inandığını ve Galatasaray taraftarıyla büyük bir aile olduklarını söyledi. Bardakcı, her maça kendi oyunlarını yansıtacaklarını ve lig şampiyonluğuna odaklandıklarını belirtti.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, hedeflere bir bir ulaşacaklarını söyleyerek, "Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim" dedi. Bardakcı, sarı-kırmızılılarda hedeflerinin bitmediğini ifade ederek, hikayenin yarım kalmasını istemediğini belirtti.

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray Dergisi'nin 248. sayısına açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarıyla çok büyük bir aileye sahip olduğunu belirten Bardakcı, "Her başarıya ulaşma şansımızın olduğunu gördüm. Bitmeyen hedeflerim var artık. Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz, birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel" diye konuştu.

Geçmişte de stoper oynadığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Ama hep golü sevdim. Sol bek oynatıldığım dönemler de oldu ama sevdiğim pozisyon stoper diyebilirim. Gol atmayı, golü kovalamayı, o hazzı çok seviyorum. Golden sonra taraftarımıza koştuğumuzu görmek beni daha da motive ediyor" şeklinde konuştu.

"Rakibe göre oynamak bize göre değil"

Her maça çok iyi konsantre olduklarını vurgulayan Abdülkerim Bardakcı, "Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her maçta kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray'da hedeflerim bitmedi"

Galatasaray'da hedeflerinin olduğunu dile getiren Bardakcı, "Konyaspor'da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray'daki ilk senemden sonra birçok Avrupa takımından ilgiler geldi. Galatasaray'da daha hedeflerim var. Bu hikayenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa'da hedefimize odaklandık. Ama İtalya favori liglerimden" ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı, 'Lig şampiyonluğu mu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu mu?' sorusuna ise, "Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı'na erken rezervasyona çağırıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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