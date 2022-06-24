Abdülkerim Bardakcı'dan ilk açıklama: Çok büyük bir camiaya gidiyorum

Galatasaray'a 3+1 yıllığına transfer olan ve yarın sözleşme imzalamaya hazırlanan başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

Üç büyüklerde oynamayı hedeflediğini belirten Bardakcı, "Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" dedi.

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, "Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.