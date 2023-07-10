'ABD'ye gidiyor' denilen Taylan Antalyalı, Samsun yolunda

Galatasaray'ın Avusturya kampında almadığı Taylan Antalyalı, Samsunspor ile görüşüyor. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 28 yaşındaki futbolcunun adı MLS ekipleriyle de anılıyor.

Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, Galatsaray'a geri döndü. Ancak deneyimli orta saha Okan Buruk tarafından Avusturya kampına alınmadı. Samsunspor ile temaslarını sıklaştıran futbolcunun, sarı-kırmızılılardan ayrılması an meselesi.

MLS EKİPLERİYLE DE ADI ANILMIŞTI

Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Taylan Antalya, takımdan ayrılmak için gün sayıyor. Adı daha önce MLS ekipleriyle de anılan futbolcu, Samsunspor ile görüşüyor.

TAYLAN'IN KARNESİ

Taylan Antalyalı geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla 32 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda, takımına 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.