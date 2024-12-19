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ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı

ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
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Premier Lig ekibi Everton, The Friedkin Group (TFG) tarafından resmen satın alındı. Amerikalı milyarder iş insanı Dan Friedkin kulübün yeni sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, The Friedkin Group (TFG) bünyesindeki Roundhouse Capital Holdings Limited tarafından resmen satın alındı. Farhad Moshiri'nin Blue Heaven Holdings şirketiyle yapılan anlaşma sonucunda, kulübün çoğunluk hisseleri Roundhouse'a devredildi. TFG Sahibi ve CEO'su Dan Friedkin'in şu anda 7,6 milyar dolarlık bir net serveti var. Ayrıca TFG'ye ait İtalyan Serie A kulübü AS Roma'nın başkanıdır.

MOURINHO İLE BAŞARILI OLDU

Friedkin Grubu, 2020 yılında İtalyan ekibi Roma'nın yönetimini üstlendi ve kulübü 2022'de Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Konferans Ligi'nde başarıya taşıdı.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Everton'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Marc Watts, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, The Friedkin Group için çok gururlu bir gün. Bu ikonik kulübün yeni sahipleri olmaktan büyük onur duyuyoruz. Kulübün hem saha içinde hem de dışında heyecan verici bir döneme adım atması için çalışmaya kararlıyız. Everton'a mali istikrar sağlamak bir önceliğimizdi ve bu konuda başarı elde ettik. Ancak, kulübü Premier Lig'de hak ettiği yere geri getirmek zaman alacak. Bugün bu yolculuğun ilk adımını atıyoruz."

FARHAD MOSHIRI'DEN VEDA MESAJI

Kulübün önceki çoğunluk hissedarı Farhad Moshiri, devrin ardından yaptığı açıklamada, satın almanın Everton'un geleceği için en iyi sonuç olduğuna inandığını belirtti:"Bu noktaya ulaşmak büyük bir ekip çalışması gerektirdi. Yönetim Kurulu'ndaki meslektaşlarım ve tüm üst düzey yöneticilere teşekkür ederim. Son birkaç yılda, yeni bir sportif departman kurulması, mali istikrarın sağlanması ve ikonik yeni stadyumumuzun inşası gibi birçok önemli başarıya imza attık. Kulübü yeni sahiplerine güvenle teslim ediyorum ve Everton taraftarlarının hak ettiği saha içi başarıları göreceğinden eminim."

YENİ YÖNETİM VE GELECEK VİZYONU

The Friedkin Group'un Başkanı Dan Friedkin, Everton'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanacak. Marc Watts ise İcra Kurulu Başkanı olarak kulübün günlük operasyonlarından sorumlu olacak. Ana Dunkel ve Colin Chong da Yönetim Kurulu'nda görev alacak.

The Friedkin Group'un Everton için belirlediği temel öncelikler:

Erkek futbol takımını stratejik yatırımlarla güçlendirmek.

Everton Akademisi'nden yeni yıldızlar yetiştirmek.

Kadın futbol takımı için özel saha içi ve ticari stratejiler geliştirmek.

Kulübün geleneklerini koruyarak toplumsal bağını sürdürmek.

Yeni stadyumun potansiyelini uzun vadeli ticari ortaklıklarla maksimize etmek.

Everton'un dünya futbolundaki tarihi ve benzersiz itibarını güçlendirmek.

MALİ İSTİKRAR SAĞLANDI

Son dönemde Premier Lig'in hissedar kredisi düzenlemelerinde yaptığı değişiklikler doğrultusunda, Everton, Blue Heaven Holdings'e olan borçlarını hisse sermayesine dönüştürerek Roundhouse'un ek yatırımları için zemin hazırladı.

Bu satın alma ile The Friedkin Group, Everton'un rekabetçi duruşunu yeniden kazandırmayı ve kulübün taraftarlarla derin bağını koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi taahhüt ediyor.

ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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