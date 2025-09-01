ABD Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD, son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD ile karşılaşmak için Slovenya'yı yenmek zorunda.

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD: Ogbogu, Madisen Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, Avery Skinner (Hentz, Jimerson, Kaahaaina-Torres, Eggleston, Samedy)

Kanada : Pelland, Mitrovic, Maglio, Smrek, Johnson, Thokbuom (Jost, Savard, Baker, Guezen, Andrews, Fayad)

Setler: 25-18, 25-21, 25-21

Süre: 71 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD, Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

Müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti

Galatasaray da istiyordu! Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.