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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Balogun ve Tillman'ın golleriyle galip gelen ABD'de Balogun 64. dakikada kırmızı kart gördü. ABD, son 16'da Belçika ile eşleşti.

Stat: San Francisco Bay Area

Hakemler: Raphael Claus, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (Brezilya)

ABD: Freese, Dest (Dk. 88 Berhalter), Richards, Robinson, Ream, Freeman, Adams, McKennie (Dk. 90+5 Reyna), Tillman, Pulisic (Dk. 88 Pepi), Balogun

Bosna Hersek: Vasilj, Muharemovic, Kolasinac (Dk. 75 Tabakovic), Dedic, Katic (Dk. 75 Memic), Radeljic, Gigovic (Dk. 51 Bajraktarevic), Sunjic (Dk. 51 Tahirovic), Demirovic, Alajbegovic, Dzeko (Dk. 51 Mahmic)

Goller: Dk. 45 Balogun, Dk. 82 Tillman (ABD)

Kırmızı kart: Dk. 64 Balogun (ABD)

Sarı kart: Dk. 80 Radeljic (Bosna Hersek)

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, şampiyonanın ev sahiplerinden ABD, Bosna Hersek'i 2-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ABD'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelenin golleri 45. dakikada Balogun ve 82'de Tillman'dan geldi.

ABD'de Balogun, 64. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ABD son 16 turunda, Senegal'i eleyen Belçika ile eşleşti. ABD ile Belçika arasındaki çeyrek finale çıkma mücadelesi 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te Seattle'da oynanacak.

Mücadelenin ilk düdüğüyle birlikte taraftar desteğini de arkasına alan ABD, oyunu kontrol eden taraf oldu. ABD 45. dakikada öne geçti. Tillman'ın pasında, savunmaya da çarpan top ceza sahasındaki Balogun'un önünde kaldı, Balogun'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ev sahibi takımın 45+8'de Balogun ile bir şutunda da top direkten dışarıya çıktı.

İkinci yarıda Balogun'un kırmızı kartından sonra Bosna Hersek hücumda daha çok gözükse de ABD, 82. dakikada Tillman'ın frikikten attığı golle karşılaşmayı 2 farklı galip tamamladı.

Karşılaşma öncesinde okunan ulusal marşların ardından 4 ABD savaş uçağı stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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