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ABD Açık'ta Zverev ve Rybakina çeyrek finalde

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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina, çeyrek finale yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Kazak Elena Rybakina, çeyrek finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 9. gününde, erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Zverev, İtalyan Luciano Darderi (21) ile karşılaştı.

Rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerler 3-0 mağlup eden Zverev, adını son 8'e yazdırdı.

Alman sporcu, çeyrek finalde Hollandalı Botic van de Zandschulp ile eşleşti.

Kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina (2), Japon Naomi Osaka'yı (13) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Turnuvanın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff da (4) vatandaşı Iva Jovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle eledi.

Çeyrek finalde Elena Rybakina ile Qinwen Zheng, Coco Gauff ile Mirra Andreeva eşleşti.

Kaynak: AA
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