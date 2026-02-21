Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak karışık takım aerials kategorisinde ABD, 325,35 puanla altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde serbest stil kayak karışık takım aerials müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Kaila Kuhn, Connor Curran ve Christopher Lillis'in yarıştığı ABD, 325,35 puanla altın madalyaya ulaştı ve bu kategoride üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.

İsviçre, 296,91 puanla gümüş, Çin ise 279, 68 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

