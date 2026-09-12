ABB FOMGET, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Erkan Erzen yönetecek.

Başkent ekibi, oynadığı iki karşılaşmada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım ise oynadığı 2 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA