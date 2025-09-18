ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Elendi

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1'inci eleme turu 2'nci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, evinde ağırladığı Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımına penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup oldu. ABB FOMGET, böylece UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi.

Başkent temsilcisi ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ankara Eryaman Stadı'nda SFK 2000 Sarajevo ile karşı karşıya geldi. Yoğun tempoda geçen maçın normal süresi 2-2 berabere tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti. Uzatma devreleri 3-3 tamamlanan maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında SFK 2000 Sarajevo, ABB FOMGET'i 3-2'lik üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

ABB FOMGET, karşılaşmaya; Selda Akgöz, Gülbin Hız, Blerta Smaili,, Rafa Sudre, Mateja Zver, Maria Alves, Suliat Abideen, Milica Mijatovic, Olha Ovdiychuk Ana Dias ve Armisa Kuc'tan oluşan 11'le başladı. SFK 2000 Sarajevo ise, Krso, Baidoe, Zukic, Harrison, Al. Spahic, Cadjenovi, Gavri, Smijlkovic, Velagic, Kameric, Hasanbegovic kadrosuyla sahaya çıktı.

11'inci dakikada Maria Alves'in pasını gole çeviren Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Saraybosna'da Krso, FOMGET ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. ABB FOMGET'te Zver'in, Baidoe'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. SFK 2000 Sarajevo'da topun başına geçen Baidoe, penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi. ABB FOMGET'te rakip ceza sahası içinde topla buluşan Armisa Kuc, takımına 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının ilk devresinde Armisa Kuc kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi. ABB FOMGET ceza sahasında yaşanan karambolde, skoru 3-3'e getiren golü SFK 2000 Sarajevo adına Veronika Terzic kaydetti. Uzatma devreleri sonunda 3-3 berabere tamamlanan maçta, seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonunda ABB FOMET'e 3-2'lik üstünlük sağlayan SFK 2000 Sarajevo turu geçen taraf oldu.