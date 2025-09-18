Haberler

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Elendi

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan Elendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1'inci eleme turunda SFK 2000 Sarajevo ile karşılaştığı maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası 1'inci eleme turu 2'nci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, evinde ağırladığı Bosna Hersek'in SFK 2000 Sarajevo takımına penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup oldu. ABB FOMGET, böylece UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendi.

Başkent temsilcisi ABB FOMGET, UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ankara Eryaman Stadı'nda SFK 2000 Sarajevo ile karşı karşıya geldi. Yoğun tempoda geçen maçın normal süresi 2-2 berabere tamamlandı ve mücadele uzatmaya gitti. Uzatma devreleri 3-3 tamamlanan maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında SFK 2000 Sarajevo, ABB FOMGET'i 3-2'lik üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

ABB FOMGET, karşılaşmaya; Selda Akgöz, Gülbin Hız, Blerta Smaili,, Rafa Sudre, Mateja Zver, Maria Alves, Suliat Abideen, Milica Mijatovic, Olha Ovdiychuk Ana Dias ve Armisa Kuc'tan oluşan 11'le başladı. SFK 2000 Sarajevo ise, Krso, Baidoe, Zukic, Harrison, Al. Spahic, Cadjenovi, Gavri, Smijlkovic, Velagic, Kameric, Hasanbegovic kadrosuyla sahaya çıktı.

11'inci dakikada Maria Alves'in pasını gole çeviren Armisa Kuc takımını 1-0 öne geçirdi. Saraybosna'da Krso, FOMGET ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. ABB FOMGET'te Zver'in, Baidoe'ye yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. SFK 2000 Sarajevo'da topun başına geçen Baidoe, penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi. ABB FOMGET'te rakip ceza sahası içinde topla buluşan Armisa Kuc, takımına 2-2 beraberliği getiren golü kaydetti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının ilk devresinde Armisa Kuc kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi. ABB FOMGET ceza sahasında yaşanan karambolde, skoru 3-3'e getiren golü SFK 2000 Sarajevo adına Veronika Terzic kaydetti. Uzatma devreleri sonunda 3-3 berabere tamamlanan maçta, seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonunda ABB FOMET'e 3-2'lik üstünlük sağlayan SFK 2000 Sarajevo turu geçen taraf oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı

'Vuracağız' dediler, saatler sonra o ülkeye saldırdılar
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
'Kemer sıkma' protestoları Fransa'yı savaş alanına çevirdi: 181 gözaltı, 18 yaralı

Avrupa ülkesinde meydanlar savaş yeri! Hayat durma noktasına geldi
3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı

3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.