ABB FOMGET, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı; 90+3'te penaltıdan eşitliği sağladı

ABB FOMGET, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı; 90+3'te penaltıdan eşitliği sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ABB FOMGET, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın penaltıdan attığı golle öne geçti; ABB FOMGET ise 90+3'te Milica Mijatovic'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Trabzonspor 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında ABB FOMGET, 90+3. dakikada Milica Mijatovic'in penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-1 eşitliği sağladı.
Kalan bölümüde başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1 berabere bitti.
Kaynak: AA