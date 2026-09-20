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ABB FOMGET, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı; 90+3'te penaltıdan eşitliği sağladı

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında ABB FOMGET, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın penaltıdan attığı golle öne geçti; ABB FOMGET ise 90+3'te Milica Mijatovic'in penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Trabzonspor 5. dakikada Donjeta Halilaj'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında ABB FOMGET, 90+3. dakikada Milica Mijatovic'in penaltı vuruşundan kaydettiği golle 1-1 eşitliği sağladı.

Kalan bölümüde başka gol olmayınca karşılaşma, 1-1 berabere bitti.

Kaynak: AA
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