ABB Fomget'ten Kural İhlali İddialarına Yanıt

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasındaki "kural hatası" iddialarına ilişkin açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ABB Fomget-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması sonrası bazı mecralarda takımımızın 'kural hatası' yaptığına dair iddialar gündeme gelmiştir. Hakem raporunda yapılan sistem giriş hatası nedeniyle, 46. dakikada Gülbin Hızın oyundan çıktığı şeklinde yanlış bir bilgi yer almıştır." denildi.

Yaşanan olayın detayları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

" Gülbin Hız, iddia edildiği gibi 46. dakikada oyundan çıkmamış, 79. dakikaya kadar sahada kalmıştır. Eğer Gülbin 46. dakikada çıkmış olsaydı, 65. dakikada oyuna giren Seda Nur İncik ile aynı anda sahada olması mümkün olmayacaktı. Oysa görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere 65. dakikada hem Gülbin'in hem de Seda Nur'un sahada yer aldığı kayıtlıdır. 79. dakikada yapılan oyuncu değişiklikleri görüntülerde net şekilde görülmektedir. Armisa Kuç-Milica Mujatovic, Gülbin Hız-Blerta Smaili değişiklikleri aynı anda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla maçın hiçbir bölümünde sahada 9 yabancı oyuncu bulunmamıştır. Takımımız statüye uygun şekilde en fazla 8 yabancı + 3 Türk oyuncuyla mücadele etmiştir. Sonuç olarak, 'kural hatası' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Sahada ve raporlarda her şey statüye uygundur. ABB Fomget olarak, her zaman kurallar çerçevesinde ve fair-play ruhuyla mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Takımımızın alın teriyle kazandığı bu haklı galibiyete, basit algılarla ve asılsız iddialarla gölge düşürmek isteyenlere en güzel cevabı yine sahada vereceğiz."