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ABB FOMGET, teknik direktör Cumali Enginar ile yeniden anlaştı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Cumali Enginar ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 2024-2025 sezonunda şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Cumali Enginar'ı yeniden göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşayan Cumali Enginar ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, kulübün kültürünü ve hedeflerini yakından bilen deneyimli teknik adamın tecrübesi ve liderliğiyle yeni sezonda da başarıların artırılmasının hedeflendiği belirtilerek "Cumali Enginar'a yeniden ailemize hoş geldin diyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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