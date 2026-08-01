Haberler

ABB FOMGET, Karyna Alkhovik'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Belaruslu futbolcu Karyna Alkhovik'i transfer etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Belaruslu futbolcu Karyna Alkhovik'i transfer etti.

Başkent kulübünün açıklamasında, "ABB FOMGET Spor Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Fenerbahçe forması giyen Karyna Alkhovik ile anlaşmaya varmıştır. Tecrübesi, oyun kalitesi ve sahadaki karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Karyna Alkhovik'e hoş geldin diyor, kırmızı-lacivert formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Yeni hedefler, yeni başarılar ve birlikte nice zaferlere." ifadelerine yer verdi.

26 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Kaynak: AA
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın

Allah sizi ıslah etsin! Herkesin ortasında yaptıklarına bakın
Trump İran'ı yeniden tehdit etti, Tahran'dan yanıt gecikmedi

Tarihi operasyona yanıt hazır! İran iki ülkenin can damarını vuracak
'Burada olmaz' denilmişti! Tüm bölgenin kaderini değiştirdi

"Burada olmaz" denilmişti! Tüm bölgenin kaderini değiştirdi
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne ceza! Elleri kolları bağlandı
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı

Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği

Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği