ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 3-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında ABB FOMGET, Helsinki Stadyumu'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.

Başken ekibi; 40'ıncı dakikada Alves, 70'inci dakikada Dias ve 80'inci dakikada Armisa Kuç'un golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti. Helsinki'nin karşılaşmadaki golleri ise 45+3'üncü dakikada Sievistö ve 90+8'inci Heroum'dan geldi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek kadın futbol takımı olan ABB FOMGET, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Öte yandan başkent ekibinin muhtemel rakipleri ise Ajax, Anderlecht, Subotica, Glasgow City, Koge ve Rosenborg oldu. FOMGET, eleme maçlarını 10-11 Eylül tarihlerinde oynayacak.