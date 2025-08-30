ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında HJK Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında ABB FOMGET, Helsinki Stadyumu'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.
Başken ekibi; 40'ıncı dakikada Alves, 70'inci dakikada Dias ve 80'inci dakikada Armisa Kuç'un golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti. Helsinki'nin karşılaşmadaki golleri ise 45+3'üncü dakikada Sievistö ve 90+8'inci Heroum'dan geldi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek kadın futbol takımı olan ABB FOMGET, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Öte yandan başkent ekibinin muhtemel rakipleri ise Ajax, Anderlecht, Subotica, Glasgow City, Koge ve Rosenborg oldu. FOMGET, eleme maçlarını 10-11 Eylül tarihlerinde oynayacak.