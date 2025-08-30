ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Temsil Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında HJK Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 3-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu 3'üncülük maçında ABB FOMGET, Helsinki Stadyumu'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.

Başken ekibi; 40'ıncı dakikada Alves, 70'inci dakikada Dias ve 80'inci dakikada Armisa Kuç'un golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti. Helsinki'nin karşılaşmadaki golleri ise 45+3'üncü dakikada Sievistö ve 90+8'inci Heroum'dan geldi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek kadın futbol takımı olan ABB FOMGET, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Öte yandan başkent ekibinin muhtemel rakipleri ise Ajax, Anderlecht, Subotica, Glasgow City, Koge ve Rosenborg oldu. FOMGET, eleme maçlarını 10-11 Eylül tarihlerinde oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kayıp mühendisin katili fabrika müdürü çıktı! Sorguda kan donduran itiraflar

Kayıp mühendisin katili müdürü çıktı! Sorguda korkunç itiraflar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.