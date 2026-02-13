Haberler

ABB FOMGET, yarın Çekmeköy Bilgidoğa'yı ağırlayacak

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın Çekmeköy Bilgidoğa ile Sincan Osmanlı Stadı'nda mücadele edecek. Maç saat 12.00'de başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın sahasında Çekmeköy Bilgidoğa ile karşılaşacak.

Sincan Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 12.00'de başlayacak.

Son şampiyon ABB FOMGET, ligde 39 puanla 4'üncü sırada, Çekmeköy Bilgidoğa ise 20 puanla 11. basamakta yer alıyor.

