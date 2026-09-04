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Gaziantep'ten son dakika transfer hamlesi

Gaziantep'ten son dakika transfer hamlesi
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Gaziantep Futbol Kulübü, transferin kapanmasına dakikalar kala stoper Abakar Sylla ve kaleci Ataberk Dadakdeniz’i kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, transferin kapanmasına dakikalar kala stoper Abakar Sylla ve kaleci Ataberk Dadakdeniz'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala 2 takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Sakaryaspor forması giyen kaleci Ataberk Dadakdeniz ile son olarak Fransa takımlarından Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Abakar Sylla'yı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi Sylla ile 2+1 yıllık, Ataberk Dadakdeniz ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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