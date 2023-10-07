AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'na katılacak

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda koşmak için göğüs numarasını aldı.

Ankara'nın ilk uluslararası yarı maratonu olan 'Runkara Uluslararası Yarı Maratonu', Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yılında 8 Ekim'de gerçekleşecek. Anıtpark'tan başlayacak olan ve Anıtkabir'i kapsayan 21 kilometrelik maratonda, AB ülkeleri temsilcileri ile birlikte koşacak olan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ATO Congresium'da göğüs numarasını alıp, fuar alanını ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Bu organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ankara'daki ilk yarı maraton gerçekten ilginç bir faaliyet olacak. Bu fikri geliştiren, bu insiyatifi alan ve bu düzenlemeyi yapan herkese teşekkürler. Yarın hava da çok güzel olacak. Ben de bu organizyona katılıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Herkesi de yarın bizimle birlikte olmaya davet ediyorum, lütfen bizi destekleyin"