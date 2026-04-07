Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı

Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında emeklilik kararını açıkladı. Uzun bir düşünce sürecinin ardından futbolu bırakma kararı aldığı bilgisini paylaştı. Kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, Arsenal, Juventus gibi önemli takımlarda forma giymişti.

Ramsey, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik kararının kolay olmadığını belirterek, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Profesyonel kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers, Nice ve Meksika'da UNAM Pumas'ın formasını giydi.

Ramsey, Juventus ile 2019-2020 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
