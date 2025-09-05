Haberler

Erdoğan'ın telefondaki uyarısı önemli! Hakan Çalhanoğlu ne diyeceğini bilemedi

Erdoğan'ın telefondaki uyarısı önemli! Hakan Çalhanoğlu ne diyeceğini bilemedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan'ın telefondaki uyarısı önemli! Hakan Çalhanoğlu ne diyeceğini bilemedi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik etti. Telefonda kaptan Hakan Çalhanoğlu ile görüşen Erdoğan, "3-0'a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat." diyerek uyarıda bulundu. Çalhanoğlu ise, "Olsun cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

ERDOĞAN, A MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

"AMAN DİKKAT"

Erdoğan'ın milli takımı Hakan Çalhanoğlu ile telefondaki konuşması ise dikkat çekti. A Millilere uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3-0'a kadar rahat gidiyorduk. Sonra zor durumlara girdik. Aman dikkat." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol oldu yağdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakiplerine gol olup yağdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.