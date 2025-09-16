A Milli Voleybol Takımı'ndan Kanada Maçı Öncesi Motivasyon Mesajı

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 2'de 2 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Slobodan Kovac, yarın oynanacak Kanada maçına yönelik, "Grup liderliği için büyük bir motivasyonla güçlü bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Slobodan Kovac, Filipinler'de düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda milli takımın Kanada ile oynayacağı G Grubu üçüncü maçı öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kanada maçına yeni bir maç motivasyonla çıkacaklarını belirten Sırp başantrenör, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar dünya bize çok saygı duymuyordu ama şu an tüm dünyaya Türkiye'nin üst seviye voleybol oynayabilecek kaliteye sahip bir takım olduğunu göstermenin zamanı. Kolay olmayacak ama adım adım ilerlemek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun herkese karşı kazanmaya çalışacağız. Herkese saygı duyuyoruz ama kendimizi de güveniyoruz."

A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 09.00'da Kanada ile karşılaşacak.