A Milli Voleybol Takımı Hollanda'ya 3-1 Mağlup Oldu

A Milli Voleybol Takımı Hollanda'ya 3-1 Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 yenilerek turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Takım, yarın Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler yarın saat 14.00'te Polonya ile karşılaşacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Wensheng Luo (Çin), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

Hollanda: Parkinson, Keemink, Koops, Van Der Ent, Ahyi, Tuinstra, Klok (L) (Wijkstra, Wiltenburg, Meijs, Berkhout)

Türkiye: Kaan, Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Berkay (L) (Mirza, Gökçen)

Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 25-23

Süre: 141 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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