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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi: Belçika: 0 Türkiye: 3

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında Belçika'yı 3-0 yenerek beşinci galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, VNL'in ikinci haftasını dörtte üçle kapatırken, toplamda beşinci galibiyetini elde etti.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

Belçika: Valkiers, Perin, D'heer, Reggers, Plaskie, Fafchamps, Lantsoght (L) (Fransen, Hoyweghen, Verwimp, Baetens, Van Genechten)

Türkiye : Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Hilmi)

Setler: 24-26, 24-26, 17-25

Süre: 85 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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