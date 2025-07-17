A Milli Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 Yenerek 3. Galibiyetini Aldı

A Milli Erkek Voleybol Takım, Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 2. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti ve turnuvadaki 3. galibiyeti kazandı. Ay-yıldızlılar, 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile karşılaşacak.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Phong Toan Nguyen (Avustralya), Tadayoshi Asai (Japonya)

Türkiye: Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Berkay (L) (Vahit Emre, Gökçen)

Almanya: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann, Mohwinkel (L) (Tille, Peter, Böhme, Torwie)

Setler: 29-27, 25-22, 18-25, 30-28

Süre: 1 saat 58 dakika - İSTANBUL