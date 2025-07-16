A Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 Mağlup Oldu

A Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 Mağlup Oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Takım, yarın Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Milliler, 3. haftadaki 2. karşılaşmasında yarın TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Carla Hoorweg (Avustralya), Sze Lai Cedric Chung (Hong Kong)

Türkiye: Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (L) (Ahmet, Gökçen, Berk, Muhammed)

ABD: Jendryk, Ma'a, Robinson, Knigge, Garcia, Champlin, Shoji (L) (Ewert, Flexen)

Setler: 24-26, 21-25, 27-29

Süre: 1 saat 41 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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