A Milli Voleybol Takımı, ABD'ye 3-0 Mağlup Oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Takım, yarın Almanya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'nın Chiba şehrinde oynanan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. haftasının ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Milliler, 3. haftadaki 2. karşılaşmasında yarın TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.
Salon: Chiba Port Arena
Hakemler: Carla Hoorweg (Avustralya), Sze Lai Cedric Chung (Hong Kong)
Türkiye: Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (L) (Ahmet, Gökçen, Berk, Muhammed)
ABD: Jendryk, Ma'a, Robinson, Knigge, Garcia, Champlin, Shoji (L) (Ewert, Flexen)
Setler: 24-26, 21-25, 27-29
Süre: 1 saat 41 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor