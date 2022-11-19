A Milli Takımımız, özel maçta Çekya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti

A Milli Takımımız, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1'lik skorla devirdi. Ay-Yıldızlılar'ın gollerini Enes ve Hakan kaydetti. Rakibin golü ise Cerny'den geldi. Maçın ilk 5 dakikasını yöneten Cüneyt Çakır da hakemliğe veda etti.

Ay-Yıldızlılar'dan üst üste ikinci galibiyet. Diyarbakır'daki maçta İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te aynı tarifeyi Çekya'ya uyguladı.

PERDEYİ ENES AÇTI

Maçta perdeyi Enes Ünal açtı. 31. dakikada Cengiz'in ara pasına hareketlenen Enes, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 56. dakikada Doğan Alemdar, Cerny'nin şutunu kontrol edemeyince maç 1-1'e geldi. 70'te Cengiz'in pasıyla topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, şık bir vuruşla galibiyeti getiren golü kaydetti.

ÇAKIR VEDA ETTİ

Türk futbolunun en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır ise bu maçta jübile yaptı. Maçın ilk 5 dakikasını yöneten Çakır, alkışlar eşliğinde hakemliği bıraktı.

ARDA GÜLER'DEN İLK

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de ilk kez A Milli formayı giydi. Arda, 68'inci dakikada Doğukan Sinik'in yerine oyuna dahil oldu.