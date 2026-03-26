Türkiye Romanya maçına yoğun ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın, Romanya ile oynayacağı maça taraftar yoğun ilgi gösterdi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, bugün saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakanın biletleri çıktığı anda tükenmişti. Taraftarlar, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı şehirlerden milli takıma destek olmak için İstanbul'a geldi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Romanya karşısında galibiyet beklediklerini de ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı