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A Milli Futbol Takımı, Venezuela maçı hazırlıklarını tamamladı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile oynayacağı maçın son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Maç 7 Haziran'da Miami'de oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Venezuela ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florida Blue Training Center'da Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik üzerinde duruldu.

Antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı olarak çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise ilk bölümden sonra ayrı çalışma yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami CF Stadyumu'nda Venezuela ile mücadele edecek. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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