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A Milli Futbol Takımı, Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı

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Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, antrenmanını tamamladı. Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışırken, Ferdi Kadıoğlu bireysel çalıştı.

DÜNYA Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florida Blue Training Center'da, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Ardından istasyon çalışmaları yapan milliler, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu ise sonrasında bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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