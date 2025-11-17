Haberler

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Çok önemli bir maç bizim için. Motivasyonumuz çok yüksek. Herkesi en iyi şekilde hazırladık. Hepimiz için bir test olacak. Yarın istediğimiz sonucu almak için her şeyi yapacağız."

Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
