A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Sivasspor - Başakşehir Maçını İzledi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig müsabakasını tribünden takip etti. Maç 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig müsabakasını tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi.
Vincenzo Montella'ya tribünde TFF yetkilileri eşlik etti. - SİVAS