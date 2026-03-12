Haberler

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Samsunspor'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Samsunspor'a ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsunspor Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp yetkilileriyle bir araya geldi ve UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile oynayacakları maçta başarı diledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Samsunspor Kulübünü ziyaret etti.

Nuri Asan Tesisleri'ne gelen Montella'yı Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa ile icra kurulu üyeleri Koray Yalçın ve Mustafa Aztopal karşıladı.

Teknik Direktörü Thorsten Fink ile sohbet eden kaptan Zeki Yavru ile görüşen Montella, krmızı-beyazlı ekibe İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile yapacakları UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında başarı diledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

CHP'li vekil, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Bu bir ilk! Putin resmen devrede
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok