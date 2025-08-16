A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Beşiktaş'ı Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın Norveçli teknik adamı Ole Gunnar Solskjaer'i ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella ile Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

İkili, Türk futbolundaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, siyah-beyazlı takımın antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, görüşmenin sonunda Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı formayı hediye etti.