A Milli Takım Sırbistan Maçına Hazırlanıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 yenerek 4'te 4 yapan A Milli Takım'da Şehmus Hazer, grup birinciliği için çok motive olduklarını söyledi.

Milli basketbolcular Şehmus Hazer ve Kenan Sipahi, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Grupta liderlik için Sırbistan ile çok zor bir maça çıkacaklarını belirten Şehmus, "Takım çok motive. Oynadığımız maçlardaki gibi konsantre olup elimizden geleni yaparsak neden olmasın. Kazanabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şehmus Hazer, turnuvada yaptığı smaçların büyük beğeni toplamasıyla ilgili, "Ben de ilk anda nasıl olduğunu anlamadım. O an aniden gelişti ve düşünmedim. Ama maçtan sonra çıkıp baktığımda gerçekten çok güzel bir hareket olmuş. Ama en önemlisi smaçlardan çok o maçları kazanmamız oldu. Umarım bundan sonra da maçları kazanırız. Ben de elimden geldiğince böyle pozisyonlar yakalarsam değerlendiririm." diye konuştu.

Kenan Sipahi: "Grup liderliği için çıkıp oynayacağız"

Milli oyuncu Kenan Sipahi, Sırbistan'ın karşısına grup liderliği için çıkacaklarını kaydetti.

A Grubu'nda 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile yapacakları 5. ve son maçla ilgili görüşlerini paylaşan Kenan, "Grup liderliği için çıkıp oynayacağız. İnşallah galibiyete ulaşırız. Sırbistan da bu şampiyonanın en önemli madalya adaylarından biri. Birinci ve ikinci olmak önemli ama bundan sonra bütün takımlar çok iyi. İnşallah grup aşamasını sağ salim bitirip, en iyi şekilde ikinci tura hazırlanırız." şeklinde görüş belirtti.