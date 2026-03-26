Haberler

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası play-off finaline yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaştı. Milliler, ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan ikinci yarıda Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

Milliler, 31 Mart Salı günü Slovakya - Kosava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar bu maçtan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

