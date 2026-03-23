Haberler

A Milli Futbol Takımı'nda Romanya hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman düz koşuyla başladı. Antrenman ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Millilerde, Deniz Gül'ün yanı sıra ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanda yer almadı. Dün takımlarıyla lig maçı oynayıp, bugün kampa katılan futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla tamamladı. Öte yandan takımı Midtjylland'ın Viborg ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanan Aral Şimşir de milli takım aday kadrosundan çıkartılacak.

SERDAL ADALI TAKİP ETTİ

Ay-yıldızlıların antrenmanını Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Kalbinden bıçaklanan genç müzisyen hayata veda etti

İzmir'de kanlı gece! Önünü kesip kalbinden bıçakladılar