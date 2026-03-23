Haberler

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella eşliğinde antrenman yaparak maç için hazırlıklarını tamamlıyor. Antrenman sırasında Merih Demiral ve Zeki Çelik'in katılmadığı bildirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli takımda ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı. Aday kadroya çağrılan Deniz Gül de henüz kampa katılmadı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Milli takım, yarın saat 16.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Askeri uçak düştü, 100'e yakın can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Ayşe Cora'dan Galatasaray'a kötü haber

Milli yıldızdan Galatasaray'ı kahreden haber: Kaburgada kırık var
'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve koku yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
A Milli Takım'da sakatlık: Kadroda olmayacağını açıkladı

Bu sezon 29 gole katkı yapan yıldız ismimiz kadrodan çıktı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı