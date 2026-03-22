A Milli Futbol Takımı, Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, Romanya maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yoğun bir antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, 24 oyuncu yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen ve basına açık olan antrenman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda yapıldı. İdman öncesinde milliler, basın mensuplarıyla bayramlaştı. Bugünkü antrenmanda, dünkü çalışmada yer alan futbolcuların yanı sıra Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Hamza Güreler, Yasin Özcan, Yiğit Efe Demir, Barış Kalaycı, Baran Gezek ve Eyüp Aydın'ın katılımıyla toplam 24 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Dün yapılan antrenmanda ağrıları nedeniyle tedavi uygulanan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır da bugünkü idmanda yer aldı.

Ayrıca ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da takip etti. - İSTANBUL

İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf