A Milli Takım, Portekiz'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Takım, Portekiz'de

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Takım, Portekiz'de

FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı, maç için Porto'ya kentine geldi.

FIFA Dünya Kupası play-off yarı final karşılaşmasında 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Portekiz'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı, maç için Porto'ya kentine geldi. Ay-yıldızlı kafilyeli, Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ve beraberindeki heyet karşıladı.

Milliler, Portekiz maçı öncesindeki ilk çalışmasını bugün TSİ 20.00 Sao Miguel Stadyumu'nda gerçekleştirecek.


A Milli Takım, Portekiz'de

A Milli Takım, Portekiz'de

Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Kupası, Play Off, Portekiz, Porto, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title