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A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını San Jose'de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Montella yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Basına kapalı bölümde ise Paraguay müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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