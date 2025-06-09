A Milli Takım, Meksika ile Karşılaşmak Üzere Kuzey Carolina'ya Geldi

A Milli Takım, Meksika ile Karşılaşmak Üzere Kuzey Carolina'ya Geldi
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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile oynayacağı maç için Kuzey Carolina'nın Raleigh şehrine ulaştı. Teknik direktör Montella ve futbolcu Kökçü, maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci hazırlık maçında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın oynanacağı Kuzey Carolina eyaletinin Raleigh şehrine geldi.

Hartford yakınlarındaki Bradley Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Raleigh-Durham Havalimanı'na gelen A Milli Takım kafilesi, apronda Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Resul Şahinol ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Daha sonra otobüsle konaklayacakları otele geçen A Milliler, istirahate çekildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, bugün yerel saatle 14.00'te (TSİ 21.00) maçın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlıların Meksika maçı öncesinde stadyumda yapacağı antrenman ise yerel saatle 17.30'da (TSİ 00.30) başlayacak.

Meksika - Türkiye karşılaşması 11 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı 04.00'te Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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