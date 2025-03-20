A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 ile geçti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yendi. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle zafer elde edildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada Mert Müldür'ün pasıyla sol kanatta hareketlenen Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını gönderdi. Kale önünde Deniz Gül'ün kafa vuramadığı topu arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, sağ omuzuyla dokunarak filelere gönderdi. 2-1
73. dakikada sağ kanattan Mert Müldür'ün ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, göğsüyle topu arkasındaki İrfan Can'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Mert Müldür dk. 27), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 72), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın ( İrfan Can Kahveci dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Can Uzun dk. 85), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Deniz Gül dk. 46)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Emre Mor
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla (Osvath dk. 90+2), Schafer (Kata dk. 46), Nikitscher (Gazdag dk. 90+2), Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga (Szabo dk. 70)
Yedekler: Gulacsi, Szappanos, Balogh, Szalai, Nego, Vecsei, Botka, Csoboth
Teknik Direktör: Marco Rossi
Goller: Orkun Kökçü (dk. 9), Kerem Aktürkoğlu (dk. 69), İrfan Can Kahveci (dk. 73) (Türkiye), Schafer (dk. 25) (Macaristan)
Sarı kartlar: Schafer, Nagy, Kata (Macaristan), Orkun Kökçü (Türkiye) - İSTANBUL